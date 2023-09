Influenciador evangélico desafia preconceitos com corpo tatuado e modificações extremas

A jornada de modificações corporais começou aos 16 anos, mas foi aos 17 que ele experimentou uma conversão religiosa ao evangelho e passou a frequentar a igreja regularmente

Adriano Lemos, de 33 anos, é um influenciador que desafia os padrões convencionais de aparência e crença. Com mais de 70% do corpo coberto por tatuagens, incluindo uma cruz proeminente na testa, olhos roxos, língua dividida e alargadores no nariz, sua imagem chama a atenção.

Em um de seus vídeos, que acumula mais de 50 milhões de visualizações, Adriano compartilha detalhes sobre seus alargadores e como mantém a higiene de suas modificações. Nos comentários, as pessoas fazem uma série de perguntas curiosas, desde como ele lida com situações cotidianas, como espirrar, até questionamentos sobre as razões por trás de suas escolhas de modificação corporal.

Em outro vídeo intitulado “Arrume-se Comigo para o Culto na Igreja”, Adriano mostra seu processo de preparação para o culto religioso. O fato de ele ter tantas modificações corporais gera estranhamento em alguns e preconceito em outros, especialmente quando combinado com sua fé evangélica. Atualmente, Adriano reside em Rio Claro, São Paulo, e é membro da igreja Bola de Neve.

Apesar de enfrentar julgamentos e comentários preconceituosos, como questionamentos do tipo “o capeta indo para o culto?”, Lemos afirma que não se deixa abalar. Ele argumenta que aqueles que o julgam não o conhecem verdadeiramente e que sua fé e crenças são profundamente significativas para ele, independentemente de sua aparência única.