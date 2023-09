Novo ciclone extratropical se afasta do Rio Grande do Sul

O ar frio de origem polar deve avançar sobre o Sul, e as nuvens carregadas devem começar a sair da região nesta quinta-feira (14)

Pouco mais de uma semana após o primeiro ciclone extratropical atingir o Rio Grande do Sul, deixando grandes rastros de destruição, uma nova catástrofe natural era esperada. Uma frente fria se formou na noite de ontem no litoral do estado, tempo propício para um novo ciclone, mas ele deve se movimentar rapidamente para o alto-mar.

Uma frente fria se formou nesta quarta-feira, 13 de setembro, sobre o Sul do Brasil e o Paraguai, a partir de áreas de nuvens carregadas que já estavam provocando muita chuva sobre o Rio Grande do Sul desde a terça-feira, 12 de setembro.

Tragédia

A passagem do ciclone extratropical no dia 4 de setembro deixou pelo menos 47 mortes, sendo 46 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Oito pessoas seguem desaparecidas. As cidades mais afetadas são as rodeadas pelo Vale do Taquari.

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 16 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas na cidade de Muçum, que fica a 157 quilômetros de Porto Alegre, e a principal causa das mortes reportadas foi afogamento.