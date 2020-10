Influencer russo agride modelo durante transmissão ao vivo

PUBLICIDADE

Durante uma live que estava sendo trasmitida para cerca de 680 mil espectadores, o streamer e influenciador Andrey Burim agrediu a modelo russa Alena Efremova, ao bater com a cabeça da moça contra uma mesa. Os dois estavam em um evento que contou com a participação de outras personalidades, porém a cena de agressão não foi notada pelos presentes no local. Ao final dos ataques, a mulher apresentava o rosto ferido e a boca ensaguentada.

Após o ocorrido, a modelo veio a público e desabafou sobre o caso. “Mellstroy me bateu na noite passada e me humilhou publicamente em sua transmissão. Eu só quero que ele seja punido por isso, para que isso não aconteça com nenhuma (outra) pessoa”. Sobre os chocantes ferimentos na boca, a modelo explicou que seu aparelho fixo acabou quebrando e deixando “uma bagunça sangrenta de ferro na minha boca, sangue e pedaços de pele rasgada”.

A polícia russa apura o caso.