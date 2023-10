Influencer evangélico é preso acusado de estuprar três fiéis em SP

Victor Bonato, do “movimento” evangélico Galpão, em Alphaville (SP), é acusado de usar influência religiosa para forçar sexo com fiéis

Victor de Paula Gonçalves, de 27 anos, conhecido como Victor Bonato, foi preso sob suspeita de estuprar três jovens que frequentavam o Galpão, “movimento” religioso voltado para jovens de Alphaville, bairro rico de Barueri, na Grande São Paulo.

Duas estudantes de medicina, de 19 e 20 anos, e uma empresária de 24 anos — foram à Delegacia da Mulher de Barueri, em setembro, para denunciar que Victor usava sua “influência religiosa” para manipulá-las e obrigá-las a ter relações sexuais com ele.

A prisão de Victor Bonato foi decretada no dia 20 de setembro pelo juiz Fábio Calheiros do Nascimento, da 2ª Vara Criminal de Barueri, e cumprida pela Polícia Civil no mesmo dia. O pregador segue preso.

Na decisão, o juiz afirma que as três vítimas frequentavam o Galpão em Alphaville e que conheceram Victor “como uma pessoa religiosa e correta”. Elas “desenvolveram algum grau de amizade” com o influencer, “a ponto de frequentar a casa dele”, até que “ele as abordou com intuito sexual”.