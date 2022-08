Influencer é investigada após comer grande-tubarão-branco e alegar que animal era de cativeiro

Uma influencer de culinária chinesa está sendo investigada pela polícia após postar um vídeo em que come um jovem grande-tubarão-branco

A jovem, que se autodenomina Tizi, é famosa na plataforma de streaming chinesa Douyin, onde tem cerca de oito milhões de seguidores. Ela é conhecida por seus vídeos em que come animais raros, incomuns e às vezes ameaçados de extinção.

Em um dos seus últimos vídeos, Tizi cobre o rabo assado do tubarão com pimenta antes de pegá-lo e dar uma mordida.

“Pode parecer cruel, mas sua carne é realmente super macia”, afirmou ela no vídeo, que foi excluído do seu canal.

Tizi se defendeu alegando que o “almoço” foi criado em cativeiro, o que é praticamente impossível. Uma fêmea de grande-tubarão-branco sobreviveu por cerca de 44 dias em um tanque no Monterey Bay Aquarium, na Califórnia (EUA), em setembro de 2004, mas comeu muito pouco. Após seu solto, o animal morreu uma semana depois.

Internautas classificaram as imagens como “repugnantes” e salientaram que muitos países proibiram a pesca do grande-tubarão-branco, por causa do número decrescente do predador.

A influencer afirmou que as pessoas que criticaram seu vídeo estavam “falando bobagem”. Ela é descrita pelo como uma jovem que ganhou fama pelo “olhar doce” e por “escolhas alimentares inusitadas”.