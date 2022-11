Influencer Big Jhow é preso por desobediência durante operação que investiga sorteios ilegais

Não havia mandado de prisão contra ele, mas o jovem acabou detido em MG por desobediência, após se recusar entregar carros para os agentes que cumpriam os mandados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), uma operação que mira dois influenciadores suspeitos de sorteios ilegais de carros e lavagem de dinheiro. Os agentes começaram a cumprir dois mandados de busca e apreensão em Vicente Pires, no Distritro Federal, e em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Um dos alvos é o influenciador Elizeu Silva Cordeiro, conhecido como “Big Jhow”. Não havia mandado de prisão contra ele, mas o jovem acabou detido em MG por desobediência, após se recusar entregar carros para os agentes que cumpriam os mandados. Elizeu foi candidato a deputado estadual pelo Solidariedade-MG, nas eleições deste ano, mas não se elegeu.

A ação faz parte da 2ª fase da Operação Huracán, deflagrada em março deste ano (veja detalhes abaixo). Dois veículos da marca Lamborghini, avaliados em R$ 5 milhões, foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, um deles seria sorteado no sábado (12) e foi exibido nas ruas do DF pelo youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o “Klebim”, já denunciado por esquema de rifas ilegais. Até a manhã desta quinta, o site da rifa ainda estava ativo, e a cota custava R$ 24,90.

No estado mineiro, os agentes apreenderam uma lancha e um jet ski, avaliados em R$ 700 mil. Também foram bloqueados R$ 12 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.

Segundo as investigações, entre outubro de 2021 e maio deste ano, o grupo promoveu a lavagem de R$ 12 milhões, obtidos por meio das rifas ilegais, por meio de empresas de fachada.

A polícia afirma que os influenciadores utilizavam um site para a venda dos sorteios e dissimulavam os valores arrecadados em três empresas de fachada, em Taguatinga, no DF, e em Contagem, em Minas Gerais.

Segundo a polícia, as rifas são ilegais porque a distribuição de prêmios por meio de sorteios deve seguir uma série de regras estabelecidas pelo Ministério da Economia, o que não era feito pelo grupo.