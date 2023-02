Influencer americano viraliza ao experimentar pamonha e não tirar a palha do milho

“Depois de mastigar, percebi que parecia estranho, que não deveria ser comido assim, e fui pesquisar na internet para ver se comia a casca da pamonha”

O influencer americano conhecido como Spencer bombou na web ao experimentar uma pamonha, em Goiânia. Em um vídeo publicado pelo professor de inglês nas redes sociais, ele conta que ao se decepcionar com a comida tradicional, percebeu que, na verdade, estava comendo a pamonha com a palha do milho.

“Depois de mastigar, percebi que parecia estranho, que não deveria ser comido assim, e fui pesquisar na internet para ver se comia a casca da pamonha”, contou.



O vídeo foi publicado no sábado (4), conta com quase 80 mil visualizações e faz referência a experiência que Daniel teve em Goiânia durante uma viagem que fez em 2021.

Em suas redes sociais, ele explicou que, depois das recomendações para comer o prato tradicional, comprou as pamonhas de um vendedor ambulante.

“Eu já havia visto vendendo em São Paulo, mas nunca tinha comido, mas em Goiás decidi que ia comer. Eu estava na rua, vi um cara vendendo pamonha, comprei três, doce e salgada, e voltei para o meu apartamento”, disse.

No vídeo, ele conta que foi a dificuldade para cortar o alimento e a dificuldade para mastigar a pamonha com a casca que o fez questionar se o a forma de consumir o prato estava correta.

“Coloquei [a pimenta] em cima e falei ‘hum, que delícia’. Eu queria comer então eu estava cortando tipo ai meu Deus não é fácil comer isso tipo cortar”, contou o gringo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Foi só quando Spencer pesquisou na internet a forma de consumo da pamonha que ele percebeu que era necessário tirar a palha do milho. Depois de tirar a palha, a experiência foi outra.

“Eu abri, comi e adorei. Adorei muito”, disse.



Spencer explicou que, nos Estados Unidos, já havia comido um prato semelhante chamado tamales, uma receita mexicana. No vídeo em que o professor conta, com humor, a experiência com a pamonha, Spencer utiliza tamales para simular a pamonha, não encontrada com facilidade onde ele mora.

O influencer mora nos Estados Unidos. Ele já chegou a morar em São Paulo, tendo se mudado em 2018, mas retornou para o país nativo em março de 2022.