Incêndio em apartamento de irmãs idosas deixa uma morta

Uma idosa de 80 anos morreu e outra está internada depois de um incêndio em residência na madrugada desta quinta-feira (08), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as duas vítimas são irmãs e estavam em casa, um apartamento no bairro Jardim Riacho das Pedras, quando o fogo começou.

Foram os vizinhos que retiraram as idosas do local em chamas. A fumaça escura pôde ser vista de longe e despertou o alerta nos outros moradores do prédio.

O fogo teria se iniciado em um dos quartos do apartamento que fica no terceiro andar do prédio.

Francisca Pereira Paz, de 80 anos, foi socorrida sem vida e o óbito foi constatado pelo Samu. Ela estava em um quarto e não conseguiu sair de lá. A idosa inalou muita fumaça.

Raimunda Pereira Paz, de 82 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde dela não foi divulgado. Raimunda foi encontrada caída no chão da sala.

No local, além da PM houve trabalho do Corpo de Bombeiros que debelou o incêndio por volta das três horas.

Guarda Municipal e Defesa Civil também estiveram no local.

Testemunhas disseram que as duas idosas usavam muitas velas em casa, o que pode ter sido a origem do fogo.

As informações não foram confirmadas e a perícia da Polícia Civil vai investigar as causas da ocorrência.