Imagem de santa e fachada de igreja são pichadas com símbolos satânicos

Neste fim de semana, a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a fachada do santuário, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, foram alvos de vandalismo. As duas foram pichadas com símbolos de magia negra e satanismo.

Ao G1, o pároco reitor Celso Antunes Duarte, disse que descobriu o ato de vandalismo no domingo (23). “Quando fomos celebrar a missa do domingo de manhã, vimos que picharam na frente do santuário um símbolo do satanismo e com o pentagrama invertido, escrito satã”, relatou o padre. “A imagem da santa que fica na gruta em frente ao santuário também foi pichada com um símbolo do satanismo no corpo e o rosto dela com uma cruz em preto”, disse.

“Nunca vi isso na minha vida de padre”, falou. O pároco informou ainda que há câmeras ao redor da igreja, mas que não foram captadas imagens do crime. Duarte disse que registraria um Boletim de Ocorrência ainda nesta segunda (24).