IMA autua Prefeitura de Maceió por esgoto na praia

No domingo (5), banhistas e frequentadores da orla da Ponta Verde, em Maceió, gravaram o momento em que um esgoto correu a céu aberto em direção ao mar em um trecho da areia.

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) autuou a Prefeitura de Maceió pelo lançamento de afluentes no meio ambiente. O IMA esteve no local com fiscais e técnicos do laboratório para coletar amostras.

Os técnicos do IMA alertaram os banhistas para evitar a área de galerias de águas pluviais por pelo menos 48h.

Por meio de uma nota, a BRK Ambiental informou que o problema aconteceu devido a ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem da região, que têm o objetivo de coletar as águas da chuva.

A Prefeitura de Maceió disse que a maior parte da água escura vista nas praias de Maceió é fruto do lixo jogado, da água da chuva e de ligações clandestinas de esgoto.

A partir desta segunda-feira (6), o município contará com uma força tarefa para combater as ligações irregulares de esgoto, que dão origem às línguas sujas