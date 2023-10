Idosos são encontrados mortos e enterrados em SC

Os corpos foram descobertos a cerca de 400 metros de sua residência na última quinta-feira (26)

A Polícia Civil de Porto União, no Norte de Santa Catarina, está investigando um crime envolvendo um casal de idosos encontrado morto e enterrado no quintal de sua própria casa. As vítimas, Ivo Romano, 63 anos, e sua companheira, Rita Zanelle, 68 anos, estavam desaparecidas desde 22 de outubro.

De acordo com o delegado Eduardo de Mendonça, responsável pela investigação desde segunda-feira (30), há indícios de que o crime possa ter sido motivado por questões patrimoniais. O suspeito, que é filho de Ivo Romano, foi preso preventivamente pelas autoridades.

Durante as investigações, foram identificadas movimentações suspeitas nas contas bancárias do casal entre os dias 23 e 25 de outubro, período em que ainda eram considerados desaparecidos. A polícia está trabalhando para entender os detalhes desse trágico incidente e levar os responsáveis à justiça.