Idoso tem ferimentos graves após ser espancado pelo próprio filho em SP

Um idoso de 81 anos foi agredido pelo próprio filho, de 44 anos, em Jacupiranga, localizada no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Vicente de Jesus Rodrigues foi alvo de socos, chutes e até mesmo uma agressão com uma cadeira, resultando em ferimentos que demandaram pontos na cabeça e no rosto, levando-o a ser hospitalizado.

O incidente ocorreu na residência onde o idoso reside com a esposa, de 74 anos, e o agressor, Mauro Souza Rodrigues, no bairro Novo Botujuru. De acordo com Marcelo Souza Rodrigues, outro filho do casal e feirante em Itariri, o conflito teve início quando o idoso questionou uma atitude de Mauro.

Marcelo explicou que, embora resida em Itariri, os pais vivem em Jacupiranga com Mauro, que é usuário de drogas. Segundo o relato do feirante, a mãe, que enfrenta problemas de visão decorrentes da diabetes, sofreu uma queda no domingo (10) enquanto tentava alcançar um objeto na cozinha.

Tanto Vicente quanto Mauro ajudaram-na a se levantar. Contudo, o filho começou a realizar gestos de benção à mãe com uma vara, o que levou o idoso a questionar a atitude. Esse simples questionamento resultou em xingamentos por parte de Mauro. Ignorando as ofensas, Vicente começou a mexer em uma bicicleta.

Marcelo relata que Mauro fugiu do local e foi encontrado tentando entrar em uma casa abandonada, enquanto o idoso foi prontamente socorrido. Vicente recebeu atendimento na cidade e foi transferido para o Hospital Regional de Pariquera-Açu, onde precisou levar 21 pontos entre a cabeça e o rosto. Atualmente, ele permanece em observação devido a tonturas.

Em uma nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, responsável pela unidade hospitalar, informou que não possui autorização para fornecer detalhes específicos, e destacou que, devido à natureza do incidente, tratando-se de uma potencial tentativa de homicídio, a preservação da vítima é mantida conforme protocolo.