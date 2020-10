Idoso suspeito de cegar cavalo é morto a tiros dentro de casa

PUBLICIDADE

Dois dias após ser acusado de cegar um cavalo usando óleo queimado e formol, um homem de 65 anos foi executado a tiros. O homicídio ocorreu na noite desse domingo (18). A Polícia Civil investiga se há relação entre os dois crimes.

De acordo com a polícia, José Rosa de Lima, de 65 anos, foi assassinado dentro de casa, em Natal-RN, por quatro homens que teriam arrombado a casa da vítima. O crime ocorreu por volta das 19h.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheu o corpo da vítima para realizar a perícia do corpo, na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, José era suspeito de ter cegado um cavalo com óleo queimado e formol. O filho dele afirmou que viu quando o homem saiu correndo com uma garrafa. Na residência do idoso, a polícia encontrou algumas garrafas com os produtos que teriam sido utilizados para agredir o animal.

Na sequência, o idoso foi detido, mas foi liberado para responder em liberdade. De acordo com algumas testemunhas, José já teria ameaçado matar o cavalo, porque não queria que ele pastasse perto de sua casa.