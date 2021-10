Idoso se recupera da Covid em hospital e recebe dívida de R$ 2,6 mi

Seu Carlos havia acabado de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid quando contraiu a doença. Seu estado de saúde foi piorando e a dívida com o hospital só aumentava

Após ficar 191 dias internado por conta da Covid-19, um idoso de 72 anos recebeu alta do Hospital São Camilo, em São Paulo, e acumulou uma dívida com a unidade de saúde de R$ 2,6 milhões.

De acordo com informações do G1, Carlos Massatoshi Higa foi internado no dia 27 de março, mas não havia vagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A filha do senhor, Juliana Suyama Higa, contou que tomou a decisão de ir para um hospital particular no desespero, no medo de perder o pai.

“Meu pai foi internado no dia 27 de março. Foi bem naquela época em que teve um boom de internações por causa da variante de Manaus e faltou vaga em hospital público. Faltava até medicamento para intubação. No desespero, fomos direto para o particular”, disse a filha de Seu Carlos.

O idoso ficou quatro meses na UTI e, quando voltou apra o quarto, teve duas convulsões e um AVC, e teve de voltar para a UTI. “Saiu de novo dias depois, teve outra complicação e teve de voltar, e aí foi outra semana na UTI”, disse Juliana ao G1.

Após se recuperar e sair do hospital, Seu Carlos precisa lidar com as sequelas da doença, como limitações na fala e nos movimentos. A filha organizou uma vaquinha que já arrecadou mais de R$ 70 mil.