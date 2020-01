Idoso preso suspeito de estuprar crianças atraía vítimas com doces

PUBLICIDADE 

Um idoso, de 68 anos, foi preso preventivamente suspeito de estuprar duas crianças. De acordo com a polícia, o homem atraía as vítimas com doces e as chamava para brincar. A prisão ocorreu no dia 17 deste mês, mas as informações só foram divulgadas nesta sexta-feira (24). A vítimas tinham 7 e 8 anos.

De acordo com os investigadores, o idoso morava perto de uma escola da cidade e se aproveitava da presença de crianças para cometer os crimes em sua residência. O caso foi descoberto após a denúncia da avó de uma das vítimas.

Segundo a polícia, a avó começou a desconfiar do comportamento da criança em situações de rotina e, ao ser questionada sobre o que estava ocorrendo, a menina contou os abusos sofridos por ela e pela amiga.

O suspeito, que não tinha antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia e se encontra à disposição da Justiça. O caso ocorreu em Nova Russas-CE.