Idoso mobiliza e agride ladrão dentro de farmácia em Goiânia

O homem tenta pegar algo do bolso do idoso, que o derruba no chão

Um senhor de 81 anos protagonizou um episódio em uma farmácia no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, ao imobilizar e confrontar um assaltante. O incidente ocorreu no início da noite de domingo (10) e resultou na prisão do homem pela Polícia Militar (PM), cujo nome não foi divulgado.

Segundo relatos dos funcionários da farmácia, o homem entrou no estabelecimento como um cliente comum, dirigindo-se ao balcão para perguntar sobre medicamentos para diabetes. Enquanto o idoso realizava uma compra e guardava o dinheiro no bolso, os funcionários observaram que ele carregava uma quantia considerável, recém-retirada na própria farmácia. As câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante tentou subtrair o dinheiro do bolso do idoso.

Percebendo a ação do suspeito, o idoso reagiu prontamente, derrubando-o no chão e desferindo alguns golpes. Uma funcionária, Izabella Ferreira, relatou: “Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão, jogou em uma prateleira e continuou a agressão”.

Apesar de ter sido imobilizado temporariamente, o ladrão conseguiu escapar do idoso, apropriando-se do celular de um funcionário que estava próximo ao computador do caixa e tentou empreender fuga. Neste exato momento, os policiais chegaram ao local e efetuaram a prisão.

A Polícia Militar recuperou o celular roubado e encaminhou o suspeito à Central de Flagrantes, onde foi detido em flagrante por roubo qualificado. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil (PC).