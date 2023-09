Idoso mergulhador morre após sofrer mal súbito no primeiro dia de trabalho

O mergulhador possuía um marca-passo cardíaco, o que pode ter influenciado nas circunstâncias da tragédia

Uma fatalidade abalou a comunidade de Alta Floresta, localizada a 800 km de Cuiabá, na noite da última segunda-feira (11), quando um mergulhador identificado como Dacio Alves da Costa, de 66 anos, faleceu após sofrer um mal súbito durante suas atividades em uma balsa.

De acordo com informações da Polícia Civil, um dos representantes da cooperativa que empregava Dacio relatou que o mergulhador, submerso, não estava realizando movimentos sob a água. Diante desta situação preocupante, o representante decidiu agir e puxou o cabo de segurança do mergulhador, fazendo com que ele emergisse já em estado desacordado.

Dacio foi imediatamente transportado para o hospital do município, mas infelizmente, já estava sem vida ao dar entrada na unidade de saúde.