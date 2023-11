Idoso embriagado colide carro em placa e canta serenata para PMs antes de ser preso em SC

O teste de bafômetro revelou a presença de 0,96 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões do motorista

Um motorista embriagado, de 69 anos, foi detido após colidir seu veículo contra uma placa de trânsito e realizar uma “serenata” aos policiais militares que o abordaram em Campos Novos, no Oeste de Santa Catarina.

Conforme informações da Polícia Militar, apurados pelo G1, o suspeito tentou deixar o local após a colisão, ocorrida no final da noite de sábado (18), mas desistiu ao notar a presença das viaturas, que estavam no local devido a uma operação no bairro Santo Antônio.

O idoso, identificado como músico pelo subtenente, não possui histórico criminal e é reconhecido na comunidade de Campos Novos, inclusive com a gravação de um CD. No entanto, a aplicação da lei foi igual para todos, resultando em sua prisão.