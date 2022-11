Idoso é suspeito de abusar de criança com Síndrome de Down

Idoso, de 75 anos, foi preso em flagrante na manhã dessa quarta (9) e vai aguardar audiência de custódia.

Um idoso de 75 anos foi preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira (9), em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Ele é suspeito de estuprar uma criança com Síndrome de Down.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, a vítima teria sido arrastada para dentro de um banheiro pelo suspeito e mãe da criança teria presenciado a atitude do idoso.

“A mãe da criança presenciou tudo e, em seguida, foi até a polícia. Agentes da polícia e militares foram ao local e a prisão foi realizada em flagrante. Fizemos todos os procedimentos e encaminhamos ao Poder Judiciário. Trabalhamos com agilidade para prendê-lo pelo estupro de vulnerável”, explicou o delegado Heverton Carvalho.