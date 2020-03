Idoso é preso suspeito de incendiar casa após se irritar com mulher que pediu para ele lavar mãos

PUBLICIDADE 

Um idoso e 61 anos foi preso suspeito de tentar atear fogo na casa onde morava com a mulher e a filha, na noite de sábado (28). Segundo a Polícia Militar, o idoso se irritou após a mulher pedir para que ele lavasse as mãos para prevenção contra o coronavírus.

O caso foi registrado em Chapecó-SC. Um policial militar a paisana foi chamado por vizinhos. Ele conseguiu deter o homem e ajudar a filha do casal, de 22 anos, a controlar as chamas com baldes de água.

Segundo algumas testemunhas, o idoso chegou a espalhar um líquido inflamável pela residência. Antes do incêndio ser contido, algumas cadeiras e objetos ficaram parcialmente queimados. A Polícia Militar chegou ao local, por volta das 22h. O suspeito estava armado com uma faca presa à cintura e precisou ser imobilizado pelas autoridades.

O policial de folga relatou que viu o homem correndo atrás da mulher com um galão de gasolina sob os braços. Ele pulou o cercado da rua para o terreno, quando o idoso entrou na residência e ateou fogo.

A mulher, de 55 anos, relatou aos policiais que o marido se irritou e começou a dizer palavrões quando ela pediu que ele lavasse as mãos por causa do coronavírus.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. O homem foi detido, e os materiais utilizados para tentar incendiar a casa foram apreendidos.

Ainda segundo a PM, o homem tinha passagens pela polícia por lesão corporal, tráfico de drogas e ameaça.