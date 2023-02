Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente da neta da irmã dentro de supermercado

Clientes que estavam no estabelecimento viram o homem passar a mão nos seios da menina de 12 anos

Um idoso de 66 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta da irmã dele dentro de um supermercado localizado no centro de Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Militar, clientes que estavam no estabelecimento viram o homem passar a mão nos seios da menina de 12 anos.

A prisão aconteceu na manhã da última terça-feira (31).

Segundo a PM, ao chegarem ao local encontraram o idoso com ferimentos na cabeça e no rosto por causa dos clientes e funcionários que o seguraram para evitar a fuga.

A Polícia Militar informou que o idoso estava alterado, negou os abusos e apresentava sinais de embriaguez, sendo necessário uso de algemas para conter o suspeito.

Abusos



A menina contou aos policiais que não houve penetração ou violência física, mas que os toques aconteciam há cerca de um ano. Segundo relato da adolescente, o tio-avô oferecia doces como recompensa.

O Conselho Tutelar foi chamado e a menina foi encaminhada ao Hospital Municipal de Goiatuba para exames. Conforme o laudo médico, ela não apresentava lesões corporais.

O idoso foi levado para a delegacia da cidade.