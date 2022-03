Idoso é encontrado morto e amarrado dentro de casa em Paripueira

Segundo as autoridades, a vítima não era visto por vizinhos há alguns dias. A polícia foi acionada devido ao odor forte que vinha da casa

Foi registrado nesta terça-feira, 8, o caso de um idoso de 60 que foi encontrado morto e amarrado na casa em que residia em Paripueira, litoral norte de Alagoas. Segundo as autoridades, a vítima, Edival Alves de Amorim, não era visto por vizinhos há alguns dias.

A polícia foi acionada devido ao forte odor que vinha da casa de Edival.

No local do crime havia sangue, e o idoso estava com as pernas estavam amarradas. De acordo com os policiais, ainda não foi possível identificar as causas da morte.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa realizaram os primeiros levantamentos da investigação. Também foram acionados técnicos dos Institutos de Criminalística e Médico Legal.