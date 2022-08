Idoso é econtrado morto com as mãos amarradas e fio enrolado no pescoço

Ninguém foi preso pelo crime, o caso é investigado pela Polícia Civil

Um idoso foi achado morto na tarde desta quarta-feira (10) com as mãos amarradas, o rosto coberto e um fio enrolado no pescoço, no bairo Cidade Nova, em Rio Branco.

O cadáver estava na parte de trás da casa onde morava. Moradores do acionaram a polícia após acharem o cadáver.

A causa da morte não foi identificada. A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou o Instituto Médico Legal (IML) da capital.

A vítima foi identificada como Elídio Ferreira Cavalcante, de 77 anos. O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que uma neta da vítima esteve no local e relatou que havia marcas no chão, como se o idoso tivesse sido arrastado da casa até o quintal.