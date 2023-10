Idoso é atropelado pela própia filha ao dormir embaixo do veículo

O homem estava embriagado no momento do acidente

O idoso foi atropelado por sua própria filha sem perceber, enquanto ele dormia sob o carro. De acordo com informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o homem estava embriagado no momento do acidente. Após o ocorrido, ele foi socorrido e levado ao hospital, mas, infelizmente, não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

O comandante da GCM, Cledson Martins Guimarães, explicou que a filha do homem era uma vendedora ambulante que estava trabalhando vendendo lanches no domingo (15).

Por volta das 17h45, ela começou a se preparar para deixar o local. Sem perceber a presença do pai sob o carro, ela iniciou o veículo, resultando no trágico acidente.