Idoso é agredido por vizinho policial depois de não responder ‘bom dia’

Nas imagens de monitoramento do condomínio é possível ver o episódio. A Justiça concedeu uma medida cautelar à vítima

Um idoso de 75 anos ganhou na Justiça uma medida cautelar contra o próprio vizinho, um policial militar aposentado, após ser agredido por ele dentro do prédio em que moram em São Vicente, no litoral de São Paulo. As agressões teriam acontecido no início de junho, após a vítima não ter respondido a um ‘bom dia’.

Com auxílio dos advogados Antônio Carlos Ranoya e Tatiana La Scala Lambauer, o idoso entrou com um pedido de medida cautelar contra o vizinho, que foi concedido no dia 20 de julho. “Dessa vez foi demais. Pode me agredir, mas meus cachorros eu não permito não”, disse a vítima.

De acordo com o documento, o policial militar reformado deve manter uma distância mínima de 50 metros do vizinho. Apesar disso, o idoso segue com receio de sair de casa. “Não me sinto seguro. É só um papel”, afirmou.