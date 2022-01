Idoso denuncia vizinho por agressão: ‘Fui agredido com uma garrafa de vidro’, disse

De acordo com Gerson Pedro de Oliveira, o agressor, seu vizinho de 51 anos, estava alcoolizado no momento da agressão

Na última quarta-feira, 5, um idoso de 71 anos foi atingido na cabeça, em Maceió. O homem foi agredido pelo vizinho enquanto saía para ir a padaria.

De acordo com Gerson Pedro de Oliveira, o agressor, seu vizinho de 51 anos, estava alcoolizado no momento da agressão. Gerson conta, ainda, que o vizinho tem histórico de arrumar confusão com a vizinhança quando ingere bebida alcoólica.

O suspeito foi preso e encaminhando para a delegacia, no Tabuleiro do Martins. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro onde mora para receber os primeiros socorros, em seguida foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo delito.