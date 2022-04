Idoso de 90 anos é preso por homicídio

Ao ser questionado pela PRF sobre os crimes, o senhor não deu informações precisas, demonstrando confusão mental

Um idoso de 90 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (07), por um homicídio em Barra Funda, São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava patrulha na BR-080, quando abordou um carro que estava sendo conduzido pelo homem.

Após consulta, foi verificado que existia um mandado de prisão em aberto no nome do idoso de 2018, com tipificação penal de homicídio.

Ao ser questionado pela PRF sobre os crimes, o senhor não deu informações precisas, demonstrando confusão mental. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Brazlândia/DF.