Idoso de 75 anos é preso suspeito de estuprar adolescente

O idoso foi autuado por estupro de vulnerável e colocado à disposição da Justiça

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de estupro por um idoso de 75 anos, em uma no interior do Ceará, na terça-feira (12).

A vítima estava com a mãe no transporte e, durante o trajeto, o homem aproveitou o momento em que as duas descansavam para cometer o crime. Assustada, a adolescente relatou a situação à mãe.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher denunciou o caso a agentes da corporação que estavam no entorno da rodoviária e o homem foi preso em flagrante.

O idoso foi conduzido à Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado por estupro de vulnerável e colocado à disposição da Justiça.