Ao vivo: STF começa a julgar primeiros acusados pelos atos golpistas de 8/1

Na manhã desta quarta-feira (13), o Supremo Tribunal Federal começa a julgar as primeiras ações contra acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando vândalos invadiram a Praça dos Três Poderes, causando destruição aos prédios do Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. A presidente Rosa Weber marcou sessões extras do plenário da Corte para as manhãs de hoje e amanhã.

Neste primeiro momento, quatro pessoas serão julgadas: Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Mateus Lima de Carvalho Lázaro.

O julgamento começou com a apresentação do documento pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, que resumiu o andamento do processo. Depois, é a vez da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da defesa dos acusados falarem.

Os ministros vão avaliar as condutas individualmente, levando em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. A PGR identificou indícios de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No total, a PGR apresentou 1.390 denúncias contra pessoas acusadas de participação nos atos, mas ainda não há data para os demais julgamentos.