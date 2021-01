Idoso de 67 anos morre após ser espancado por assaltantes

PUBLICIDADE

O idoso Antônio Pereira da Silva, de 67 anos, morreu após ser espancado por assaltantes, na noite desta quarta-feira (13). De acordo com a polícia, os suspeitos estavam roubando a casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O crime ocorreu por volta das 21h no setor em Araguaína, no norte do Tocantins. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão com várias lesões e inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU) iniciou os primeiros socorros, mas a vítima veio a óbito após sofrer uma parada cardíaca.

Os militares informaram que a casa da vítima também funcionada como um pequeno estabelecimento comercial. De acordo com a corporação, o local foi revirado pelos suspeitos e a porta dos fundos havia sido arrombada.

A equipe responsável pela perícia encontrou um pedaço de madeira utilizado para bater na cabeça do idoso. O corpo da vítima foi levado para o IML de Araguaína. O suspeito do crime não foi localizado.