Idosa perde R$ 21 mil após golpista se passar por filha

A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado como estelionato

Uma idosa, 66 anos, perdeu R$21.355,00 após cair em um golpe pelo Whatsapp na tarde de quarta-feira, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher pensou que a filha estava pedindo dinheiro para pagar contas e comprar um celular, e realizou cinco transferências bancárias.

De acordo com o registro policial, o golpe começou quando a idosa recebeu a mensagem de um número, onde um estelionatário se passava por sua filha, alegando que precisava pagar uma conta, mas não estava conseguindo pois já havia excedido o limite diário de transferência.

Acreditando ser a filha, a idosa realizou o primeiro pagamento no valor de R$ 1.730,00. Depois, mais uma transferência para a mesma pessoa, via Pix, no valor de R$ 3.590,00.

Pouco tempo depois, o golpista voltou a entrar em contato e pediu que a vítima realizasse mais transferências, com a justificativa de que havia comprado um aparelho celular e estaria fechando negócio.

Ao todo foram feitas mais três transferências, com os valores de: R$6.298,00; R$ 4.873,00 e R$4.873,00.

Horas depois, a vítima entrou em contato com a filha, questionando sobre as transferências. Foi quando a mulher respondeu à mãe que desconhecia sobre o assunto, constatando assim, que se tratava de um golpe.