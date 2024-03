Idosa morre após descobrir “bebê de pedra” em abdômen em MS

Uma idosa de 81 anos descobriu que carregava um “bebê de pedra” em seu abdômen, quando foi levada ao Hospital Regional de Ponta Porã, na região sul de Mato Grosso do Sul, queixando-se de dores abdominais. As informações foram divulgadas pelo secretário de saúde da cidade, Patrick Derzi.

A equipe médica suspeitou que a mulher carregava o feto calcificado no abdômen há 56 anos, desde sua última gestação. Infelizmente, a idosa veio a falecer logo após uma cirurgia para a retirada do feto.

Ela foi admitida no HR de Ponta Porã com um quadro grave de infecção em 14 de março deste ano. No mesmo dia, uma tomografia revelou a presença do feto calcificado na região abdominal da idosa.

Diante dessa situação, a equipe de obstetrícia da instituição foi prontamente acionada e realizou a cirurgia para a retirada do feto. Após o procedimento, a idosa foi transferida para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde veio a óbito em 15 de março.

A causa do falecimento da idosa foi atribuída a um quadro severo de infecção generalizada, originado de uma infecção urinária, conforme informou o secretário municipal de saúde de Ponta Porã, Patrick Dezir.