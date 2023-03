Idosa é resgatada após árvore cair em cima de carro da vítima

Idosa de 85 anos foi resgatada após arvore cair em cima de seu carro em Maringá, no norte do Paraná.

Idosa de 85 anos foi resgatada após arvore cair em cima de seu carro em Maringá, no norte do Paraná. Um forte temporal registrado na tarde desta ultima quinta-feira, 02, deixando vários estragos por toda a cidade.

Estragos



A chuva com vento forte derrubou árvores, causou estragos e alagou várias ruas da cidade, de acordo com a Defesa Civil. As chuvas fortes também atingiram a região Paranavaí, no noroeste do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o acumulado de chuva em Maringá foi de 40 mm em uma hora As rajadas de vento chegaram a 76 km/h, de acordo com a estação meteorológica do aeroporto de Maringá.

A Avenida Colombo, trecho urbano da BR-376, ficou completamente alagada. Motos e carros foram cobertos pela água. Diversas árvores caíram na cidade e deixaram residências sem energia elétrica.

Conforme a Companhia Paranaense de Energia (Copel), cerca de 15 mil imóveis ficaram sem luz durante o temporal. Cerca de 15 postes foram destruídos.

Segundo a companhia, na manhã desta sexta-feira (3), cerca de 1 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia. Técnicos estão mobilizados para restabelecer a luz.

Em bairros da Zona Norte, como o Jardim Licce, várias ruas ficaram alagadas e casas chegaram a ser invadidas pela água. Não há registro de feridos.

Equipes da prefeitura estão mobilizadas desde quinta com mais de 100 servidores nas ruas para trabalhar na desobstrução das vias atingidas por galhos e árvores.