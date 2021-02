Idosa é encontrada após nove dias desaparecida

Ela foi encontrada deitada dentro de uma poça d’água, segurando um cipó para manter o rosto fora d’água

Geralda Malaquias, de 76 anos, ficou nove dias desaparecida. Após ser encontrada, ela agradeceu:

“Obrigada Deus, por ter me achado. Que Nossa Senhora Aparecida me dê muita saúde”, disse a idosa.



Geralda mora em Curvelo, na região Central de Minas Gerais. A idosa foi achada dentro de uma grota. Ela havia desaparecido depois de sair de casa para ir em um aniversário.

Após ser encontrada, a idosa não sabia explicar como caiu e nem quantos dias ficou dentro do buraco. Durante os dias que passou no buraco, ela consumiu água da chuva para sobreviver.

Um grupo de vizinhos auxiliou os policiais com as buscas pela idosa.



Com ajuda dos bombeiros, dona Geralda foi retirada da grota e levada para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo, onde permanece internada e passa bem.