Idosa e criança são atingidas por balas perdidas em GO

As vítimas, que não possuíam parentesco, estavam na porta de casa quando foram baleadas por dois homens

Uma mulher e uma criança foram atingidas por balas perdidas, no último sábado (4) no Setor Promissão, em Rio Verde, no sudoeste do estado.

Segundo relatos da PM, as vítimas estavam sentadas na calçada de casa quando dois homens chegaram ao local efetuando disparos contra o portão da casa vizinha. Antes de fugir, os suspeitos atiraram em direção às pessoas que estavam na calçada, atingindo a criança, de 9 anos, e uma idosa.

Após o incidente, a criança foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, transferida para o Hospital Materno Infantil devido a um ferimento de raspão no braço. Já a idosa, que foi atingida na região do abdômen, precisou passar por cirurgia e foi levada para o Hospital Universitário. O estado de saúde das vítimas não foi atualizado até o momento desta reportagem.

Após uma intensa busca pela região, a PM conseguiu localizar e prender os suspeitos do crime nos Setores Residencial Paineiras e Jardim Helena. Os homens confessaram que foram até o local com a intenção de matar o proprietário da residência, que conseguiu se esconder com a chegada da dupla.