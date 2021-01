Idosa de 95 anos morre carbonizada durante incêndio em residência

PUBLICIDADE

Uma idosa, de 95 anos, morreu carbonizada durante um incêndio na residência onde morava, na tarde dessa terça-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o imóvel por volta das 16h30. Inicialmente, alguns populares e policiais militares se mobilizaram para conter as chamas, enquanto a equipe de bombeiros não chegava ao local. O caso ocorre em Unaí, na região Noroeste de Minas.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi extinto. Durante uma vistoria inicial, os militares notaram que o fogo teve início em um barracão aos fundos da residência principal.

De acordo com a corporação, uma idosa foi encontrada totalmente carbonizada entre as duas camas, no sentido da porta de saída. Apenas um cômodo da casa foi atingido, além do telhado, que era de madeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A perícia esteve no local e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil.