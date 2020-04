Idosa de 93 anos costura 15 máscaras por dia para doação

PUBLICIDADE 

A idosa Maria de Lourdes, de 93 anos, tem costurado, em média, 15 máscaras de pano por dia. Mas não é para vender: ela doa os equipamentos para pessoas necessitadas e até alguns profissionais de saúde.

“Eu me sinto muito feliz em fazer para doar. Não para vender”, resumiu Maria, em entrevista ao portal G1. “Aquelas que puderem fazer e doar façam também. As que puderem fazer alguma coisa pelos outros, que façam pra ver se essa epidemia vai embora”.

Maria de Loudes mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e faz parte do grupo de risco. Ela está em casa, seguindo orientação do isolamento social, mas tem usado do seu ofício como costureira, que exerce desde os 15 anos de idade, para ajudar neste momento.

A costureira começou os trabalhos quando algumas amigas que são profissionais da saúde relataram a ela a ausência de material de proteção neste momento. “Elas me falaram que não tinha nenhuma máscara. Aí minha filha me falou para fazermos umas máscaras para doar. Eu já tinha o modelo aqui, peguei e fui fazendo. E estou muito satisfeita porque eu estou fazendo”, contou.

Maria de Lourdes mora com o marido, de 83 anos, a filha Kaline Cristine e o marido dela, além da neta, de três anos. “Ela é uma espécie de ‘vozinha’ aqui do bairro, todos têm muito carinho por ela. Eu tenho muito orgulho dela. Com essa idade toda e ainda tem motivação para ajudar o próximo”, falou a filha Kaline Cristine.