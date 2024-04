Idosa de 88 anos sofre cárcere privado por 14 anos em Copacabana (RJ)

Vizinho do Copacabana Palace, uma história para lá de arrepiante. Nesse cenário, reside a socialite Regina Lemos Gonçalves, cujo apartamento luxuoso, decorado com peças exclusivas, obras de arte e objetos de coleção, permaneceu envolto em mistério durante sua ausência de quatro meses.

A seguinte história foi revelado no programa Fantástico, da TV Globo. Viúva e sem filhos, Regina herdou uma fortuna bilionária há três décadas, quando seu marido, o fazendeiro e empresário Nestor Gonçalves, faleceu. Este último chegou a ser proprietário do parque gráfico responsável pela produção dos populares baralhos Copag no Brasil.

Conhecida por suas extravagantes festas, Regina deixou de circular pelas áreas comuns do prédio nos últimos dez anos. Uma denúncia anônima ao Ministério Público do Rio, em maio de 2022, relatou o desaparecimento da socialite e alegou dificuldades em contatá-la.

Os telefonemas destinados a Regina eram, aparentemente, recebidos por José Marcos Chaves Ribeiro, que, segundo relatos, respondia de maneira evasiva, alegando doença e impedindo qualquer contato direto com ela.

Dona Regina ficou com José Marcos no apartamento quase por 14 anos. Só no dia 2 de janeiro deste ano ela conseguiu sair sozinha e foi para casa do único irmão vivo que também mora em Copacabana. Segundo a mulher, ela conseguiu fugir.