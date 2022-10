Idosa de 75 anos é assassinada em canavial

Ao lado do corpo, moradores encontraram a imagem de uma santa

Uma idosa foi assassinada na zona rural de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 65 quilômetros do Recife. O corpo de Maria Félix do nascimento, de 75 anos, estava carbonizado em um canavial.

O crime aconteceu por volta das 23h30 de sábado (22), na rua da Glória I, no Sítio Lameiro, perto da Vila de Nossa Senhora da Glória. O registro foi feito pela Delegacia de Glória do Goitá, neste domingo (23), às 2h17.

No boletim de ocorrência, a polícia registrou que o homicídio consumado aconteceu em uma área de canavial, no terreno da casa da vítima.

O documento elaborado pela Delegacia de Glória do Goitá aponta também que o local foi incendiado e que houve violência na abordagem.

Ao lado da área queimada, foi achada ima imagem de uma santa parcialmente quebrada e que não foi atingida pelo fogo.

A casa de Maria Félix foi revirada. Havia objetos e documentos espalhados pelo chão. A janela de madeira estava parcialmente aberta. É possível observar que a trava da parte de baixo foi rompida.

Na carteira de identidade, consta que Maria Félix do Nascimento era analfabeta. Segundo informações repassadas para a polícia, ela morava sozinha no imóvel.

Ainda segundo informações, ela era muito religiosa e costumava frequentar a igreja na região. Ela coordenava a Capela de Nossa Senhora da Conceição, da Paróquia de São José de Feira Nova, município na mesma região. A Igreja Católica emitiu uma nota de pesar e lamentou a morte dela.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina legal (IML), em santo Amaro, na área central do Recife.

“Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno’, disse a corporação, no comunicado.

Estatísticas

Entre janeiro e setembro de 2022, Pernambuco registrou 2.540 assassinatos. Isso representa um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram notificados 2.499 crimes desse tipo.

Segundo o governo, na comparação entre setembro deste ano e o mesmo mês do ano passado, houve redução de 20% na quantidade de mortes violentas.

Em setembro de 2022, foram 222 mortes violentas. Isso significa uma média diária de 7,4 homicídios no estado. No mesmo mês de 2021, foram 278 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

O governo disse que houve redução nos números de feminicídios, quando as mulheres são mortas por uma questão de gênero.

Entre janeiro e setembro deste ano, a queda ficou em 17,6%, na comparação com o mesmo período de 2021. Foram 68 casos, em 2021, e 56, em 2022.

No caso de violência doméstica contra mulheres houve aumento. No acumulado do ano, Pernambuco registrou 31.288 agressões, sendo 3.839 em setembro.

Em 2021, de janeiro a setembro, foram 30.748 boletins de ocorrência, sendo 3.507 especificamente em setembro de 2021.