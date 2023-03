Idosa de 103 anos grava depoimento para mulher que foi hostilizada em faculdade

Idosa com 103 anos grava depoimento para Patrícia Lemos, mulher que sofreu preconceito de colegas de faculdade por ter mais de 40 anos

Idosa com 103 anos grava depoimento para Patrícia Lemos, mulher que sofreu preconceito de colegas de faculdade por ter mais de 40 anos. O caso aconteceu em Bauru(SP), mas nas redes sociais reacendeu uma discussão sobre etarismo no Brasil.

Em vídeo, Maria Cardoso, que hoje tem 103 anos e faz trabalhos como influencer digital, diz palavras de animação para a estudante, que começou a cursar biomedicina em uma universidade particular de Bauru (SP) há cerca de três semanas, aos 44 anos.

“Não desiste, não, minha filha. Vai estudar. Deus foi bom. Assim como fez na minha vida, vai fazer na sua também. Aproveite seu tempo e seja feliz”, incentiva a idosa.

Maria Cardoso, ficou famosa com 101 anos, após entregar currículo em busca de trabalho. A senhora realiza ações de marketing para uma companhia de vinhos desde 2021. Na época, a busca dela por um trabalho chamou atenção nas redes sociais.

A idosa soube da hostilização de Patrícia por meio da bisneta, Pâmela Gomes, e disse que não concorda com o etarismo contido nas falas das universitárias.

“Esse pensamento está errado. Eu, com 103 anos, sou digital influencer. Vai em busca do que você tem vontade. As mocinhas vão criar maturidade. Bola pra frente, nunca pare de lutar”, diz.

A idosa, que não completou os estudos, pois trabalhou na roça desde os nove anos de idade, faz parte de um grupo de profissionais que vêm crescendo no mercado de trabalho.

O Caso

Na última sexta-feira, 10, um vídeo em que outras três calouras de biomedicina debocham de Patrícia pela idade dela tomou conta da internet. No vídeo, as alunas chegam a dizer que a mulher deveria “estar aposentada”.

Dados da última Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, realizada no final de 2022, apontam que o número de trabalhadores com mais de 70 anos subiu quase 23% entre os últimos dois anos, acima da média de todas as faixas etárias, que foi de 9%.

A caminhada até a aposentadoria está mais longa por causa da alta do custo de vida, mas também porque os idosos estão chegando muito bem aos 70, 80 anos, com boa capacidade física e de adaptação às mudanças do mercado de