“Não se pode mais dizer que é hétero, cristão, de família tradicional?”, dispara marido de Andréa Sorvetão

Conrado se mostrou indignado por ter a esposa cortada das homenagens dos 60 anos da Xuxa e tudo começou ano passado com um post que pedia patrocínio ao casal

Crédito ou débito? Não dá para negar que a web se encheu de comentários sobre a exclusão de Andréa Sorvetão das homenagens dos 60 anos de Xuxa. Enquanto a ex-Paquita preferiu o silêncio, seu marido, Conrado, não escondeu a insatisfação de ter sua esposa excluída das comemoração, dizendo que é um desrespeito com a história das paquitas e mesmo de Xuxa.

A amizade entre o casal e a apresentadora ficou abalada em 2012 quando eles pediram patrocínio ao se declararem “héteros, cristãos e tradicionais”. “Não me arrependo. Falei sobre mim e Andréa. Não foi para ofender ninguém. Não podíamos representar mais da metade da população brasileira? Não se pode mais dizer que é hétero, cristão, de família tradicional e com todos os defeitos que podemos ter?”, disse indignado para a Folha de São Paulo.

As diferenças entre os pensamentos do casal e Xuxa ficam evidentes e ele não deixa de dizer que ficou descontente com a falta do convite. “Sinto discriminação e também desrespeito. Os artistas falam tanto em democracia e são os primeiros a agir com intolerância. Falam de amor, mas não praticam”, disparou.