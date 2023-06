Idosa com Alzheimer se forma no ensino fundamental em Caldas Novas

A idosa foi matriculada após uma recomendação médica, devido ao diagnóstico de Alzheimer

Terezinha Valim de Souza, aos 78 anos, celebra uma conquista extraordinária ao se formar no 5º ano do ensino fundamental na cidade de Caldas Novas, situada no sul do estado. A trajetória educacional da idosa contou com o apoio da professora Nely Gonçalves, coordenadora de inclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) municipal, que revelou que Terezinha foi matriculada após uma recomendação médica, devido ao diagnóstico de Alzheimer.

Durante o percurso acadêmico, Terezinha teve a oportunidade de trabalhar diversos conteúdos, como leitura, interpretação de textos e memória. A professora Nely Gonçalves relatou que ela realizava o atendimento na casa da idosa, levando o material necessário para as aulas. Entre as atividades realizadas, destacam-se a leitura de jornais e a interpretação de músicas, sendo que Terezinha é uma admiradora do cantor Sérgio Reis.

A EJA municipal de Caldas Novas possui uma abordagem inclusiva e atualmente atende a 16 estudantes com transtornos ou deficiências.