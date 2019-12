Hulk oferece R$ 100 milhões e 40 imóveis à ex-mulher para divórcio amigável

PUBLICIDADE 

Após muitas especulações sobre a separação do jogador Hulk Paraíba e Iran Ângelo, a assessoria do atleta repassou informações sobre o processo de divórcio, divisão de bens e sobre o namoro do jogador com a sobrinha da ex.

Segundo a Coluna do Leo Dias, Hulk teria depositado R$ 100 milhões na conta da ex-mulher e deixado ela escolher metade dos 80 imóveis que pertencem a ele para que o divórcio se desse de forma amigável.

Ainda segundo a coluna, a assessoria de Hulk informou que o término ocorreu em julho e a separação litigiosa aconteceu em agosto.

Iran não teria aceito a proposta e optou por uma separação da Justiça. Desde então, de acordo com a coluna, os dois só se falam através dos advogados.

A ex-mulher de Hulk também teria criado dificuldades para que ele visse os três filhos que o casal teve nos 12 anos de união.

A assessoria do jogador informou que o relacionamento com a sobrinha da ex-mulher só começou após a separação.