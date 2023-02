Homens são suspeitos de estuprar três mulheres da própria família

A Polícia Civil da cidade determinou a prisão temporária dos envolvidos

Dois homens foram presos, na noite desta segunda-feira (20), por crimes sexuais contra familiares em Miranda (MS) – a 180 quilômetros de Campo Grande. Um dos suspeitos teria estuprado e engravidado a própria filha, além de abusar sexualmente da neta. A Polícia Civil da cidade determinou a prisão temporária dos envolvidos.

Durante as investigações foi constatado que um dos envolvidos teria abusado sexualmente da filha por anos, sendo que a primeira relação sexual aconteceu quando a menina tinha apenas 11 anos. À polícia, a vítima relatou que levava uma vida de “marido e mulher”, inclusive, tendo um filho com o próprio pai.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou ainda que sua filha, neta do autor, também foi abusada sexualmente. O homem possui outras duas filhas, de 3 e 5 anos, de outro relacionamento.

A polícia apurou ainda que a criança mais velha já relatou irritação e ardência nas partes íntimas, o que leva a crer que também foi abusada. As investigações continuam para comprovar os abusos contra as menores, sendo adotado os procedimentos de escuta especializada e exames sexológicos.

Outro investigado



Segundo a polícia, o segundo suspeito abusou sexualmente de seu sobrinho, obrigando-o mediante ameaças a realizar diversos atos sexuais, sendo confirmado pelo menor.

As prisões foram realizadas por intermédio da Delegacia de Miranda, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), de Aquidauana. O caso segue sendo investigado.