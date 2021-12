Homens encapuzados matam 5 e ferem 6 em festa de Natal em Fortaleza

As vítimas estavam em um campo de futebol quando criminosos encapuzados chegaram e atiraram no grupo

Cinco pessoas foram assassinadas e seis ficaram feridas na madrugada deste sábado (25) durante uma confraternização de Natal, no bairro Sapiranga, em Fortaleza (CE). As vítimas estavam em um campo de futebol quando criminosos encapuzados chegaram e atiraram no grupo.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu três suspeitos de envolvimento no caso. Seis armas foram apreendidas, além de duas máscaras semelhantes às da série La Casa de Papel, celulares e dinheiro.

A assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Ceará disse que, entre as vítimas assassinadas, duas, com idades de 21 e 26 anos, foram identificadas. Elas possuíam passagens por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um carro e duas motocicletas. A polícia acredita que a motivação do crime seja uma disputa entre facções criminosas rivais. Horas antes da chacina, os criminosos estiveram no local que fica próximo ao Campo do Alecrim e à EEMTI (Escola de Ensino Médio de Tempo Integral) João Nogueira Jucá e ordenaram que as vítimas saíssem de lá.

Na madrugada, o grupo voltou armado e começou a atirar em que ficou. Houve correria. Buscando proteção, as pessoas correram para dentro das casas. Os bandidos deixaram o local logo em seguida.

Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por moradores.

Peritos foram até o local e o caso está sendo investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).