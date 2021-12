Após fortes chuvas e mais de 160 pessoas afetadas, Itaberaba (BA) se reestrutura para aguardar 2022

Muitas famílias foram afetadas pela chuva na cidade de Itaberaba, a cidade fica no estado da Bahia.

O município de Itaberaba, localizado a 275 km de Salvador, capital do estado da Bahia, foi atingido por fortes chuvas em novembro deste ano, o que gerou impactos negativos para a região. Os últimos eventos, no final do mês, infelizmente ocasionaram duas mortes devido a um desabamento, além de destruir vias, derrubar árvores e postes e deixar mais de 40 famílias desalojadas e mais de 160 pessoas afetadas no geral.





Após o acontecimento, as Secretarias Municipais e as equipes de Infraestrutura foram acionadas para trabalhar no reparo de danos e para auxiliar a população impactada pelo efeito das chuvas.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaberaba, no dia 30 de novembro, o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Alves, se reuniu com o prefeito do município, Ricardo Mascarenhas, com a Defesa Civil e com o Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel. Carlos Miguel, além de representantes de outros municípios afetados, para oferecer apoio e dar suporte técnico aos trâmites que envolvem a busca por recursos federais, além de promover a homologação de decretos emergenciais.

A Secretaria de Ação Social do município ficou responsável por acompanhar a população diretamente afetada pelo efeito das chuvas, amparando e organizando alojamento para os que ficaram sem acesso a suas moradias.

A região ainda ficou sob decreto de situação de emergência pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), devido ao risco de rompimento da barragem do Açude Juracy Magalhães, já que em apenas duas horas, a cidade registrou volume de água considerado altíssimo, de 130 mm, o que soma a quantidade esperada de chuvas para dois meses seguidos.





O município segue se reestruturando após o impacto das fortes chuvas e já consegue voltar às suas atividades normais. A barragem Juracy Magalhães, que deixou as autoridades responsáveis alarmadas quanto a um possível rompimento, felizmente segue sem acidentes e, devido ao grande volume de água, se tornou ponto de visitação turística, atraindo grande público em busca de apreciar a beleza natural do local e tirar fotos.





Além disso, Itaberaba se iluminou com uma bonita decoração, que abrange praças, igrejas e prédios públicos, para aguardar as festas de final de ano. É neste clima de esperança e renovação, que o município se reestrutura e aposta em um 2022 próspero, seguro e feliz para toda a sua população.

Para informações sobre como contribuir com a cidade, é possível enviar mensagem para o e-mail [email protected] da Secretaria de Comunicação do município.