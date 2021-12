Com Covid-19, Chico Garcia tem sintomas de resfriado e dor de garganta leve

O jornalista Chico Garcia, da TV Band, apresentou sintomas de resfriado e dor de garganta um dia depois de testar positivo novamente para Covid-19.

De acordo com a esposa do comentarista do “Jogo Aberto”, a também jornalista Mila Alves, o quadro é leve e ele está tomando remédios para aliviar o desconforto -ela também foi infectada e passou o Natal isolada ao lado do marido.



“Minha sensação é de estar com sinusite, tosse e bastante dor de garganta. Já o Chico sente como se estivesse resfriado e com dor de garganta leve. A médica nos prescreveu uns remédios para aliviar sintomas”, escreveu Mila em seu Twitter.



Ela ainda alertou para o surto de gripe que tomou conta de ao menos dez estados do Brasil e pediu “cuidado” aos seus seguidores nas festas de fim de ano.



“Seguimos nos cuidando e ficaremos bem. Cuidem-se vocês também, tá? Não esqueça: a pandemia não acabou. Corre em paralelo uma epidemia de gripe um pouco mais forte do que o normal. Cuidado com aglomeração, mesmo em família. Fuja de pessoas com qualquer sintoma. Se sentir algo, fique em casa. Use máscara e abuse do álcool. Vacina salva!”, finalizou.



Em julho, Chico ficou 10 dias internado e chegou a ir para a UTI para tratar uma pneumonia em decorrência da covid-19. Ele se recuperou e voltou a participar normalmente do esportivo da Band.