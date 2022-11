Homem visto de mãos dados com jovem responde por 10 crimes de estupro

De acordo com a investigação, ele tem 25 anos e é investigado por diversos casos de importunação sexual, estupro, crimes contra a dignidade sexual e roubos

O homem visto por câmeras de segurança caminhando com uma jovem antes de cometer o abuso sexual no Bairro Montese, em Fortaleza, responde por ao menos 10 crimes de estupro, segundo informação da Polícia Civil divulgada nesta sexta-feira (4)..

No sábado (29), o homem andou de mãos dadas com uma jovem antes de cometer o abuso sexual no Bairro Montese. A vítima estava em uma parada de ônibus na Avenida João Pessoa, quando foi abordada pelo criminoso.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento que a vítima é levada pelo suspeito até uma casa abandonada; ele segura na mão da jovem para não chamar a atenção de outras pessoas.

Conforme testemunhas, o mesmo homem já havia invadido residências nos bairros Demócrito Rocha e Parangaba. Nas abordagens, ele ameaçava os moradores das residências afirmando que estava armado e a procura de um traficante rival. Ao entrar nos imóveis, ele rendia as vítimas e roubava objetos.

Imagens do suspeito foram divulgadas em redes sociais da região. Com isso, surgiram relatos de outras pessoas que alegam serem vítimas do mesmo homem.