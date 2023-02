Homem transmite ao vivo enquanto assalta motorista à mão armada no RJ

“Desde, desce, desce, tira o cordão. Vai tomar. Tira a aliança. Cadê o telefone?”, grita o assaltante

Um jovem de 23 anos está sendo procurado pela polícia depois de fazer uma transmissão ao vivo em que aparece com uma arma de fogo assaltando um motorista e levando o carro dele, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi identificado como Marlon Oliveira dos Santos e, nas imagens, feitas na tarde de quinta-feira (16), é possível ver a reação chocada de parte dos seguidores e as recomendações para que ele interrompa a transmissão em tempo real no Instagram.

“Desde, desce, desce, tira o cordão. Vai tomar. Tira a aliança. Cadê o telefone?”, grita o assaltante. Em seguida, ele entra no veículo roubado e ainda anuncia: “vou pegar outro agora”.

“Meu Deus, eu to passando mal”, disse uma seguidora que acompanhava a movimentação, registrada na Avenida Santa Cruz.

Segundo a Polícia Civil, Marlon tem quatro anotações criminais, sendo três por roubo. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, na 35ª DP.

O homem foi identificado e a autoridade policial representou pela prisão temporária dele. Os Setores de Inteligência da unidade, da 34ª DP (Bangu) e 36ª DP (Santa Cruz) realizam pesquisas para localizar as possíveis vítimas, a fim de que sejam ouvidas.Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota ao UOL.

A transmissão do crime impressionou o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida: “Muito abuso da parte dele. Nunca tinha visto isso. Já identificamos e pedimos a prisão”.