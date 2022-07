Homem trans é condenado a 10 anos de prisão após usar pênis fake e abusar de mulheres e adolescente

Tarjit Singh, que nasceu Hannah Walters, teve relacionamentos abusivos com cada uma de suas três vítimas entre junho de 2010 e março de 2016

Um homem transgênero foi condenado a 10 anos de prisão por enganar duas mulheres e uma adolescente em relacionamentos sexuais usando um pênis com alça (para prender na cintura).

Tarjit Singh, que nasceu Hannah Walters, mas agora se identifica como homem, teve relacionamentos abusivos com cada uma de suas três vítimas entre junho de 2010 e março de 2016.

Durante os relacionamentos, o homem de 32 anos usava roupas durante a relação sexual e usava brinquedo sexual no escuro como se fosse um pênis de verdade.

Quando as parceiras descobriram a farsa, Tarjit ficou furioso e as espancou, segundo relato nesta semana no Tribunal de Snaresbrook, East London, Inglaterra.

Em um dos incidente violentos, Tarjit ameaçou incendiar uma vítima após a encharcar com fluido de isqueiro. A mesma mulher ficou com o nariz fraturado e um corte na testa após ser atingida por telefone celular arremessado pelo agressor. Ele também socou, esbofeteou e estrangulou a parceira.

Tarjit atraiu sua primeira vítima depois que eles começaram a conversar no Facebook em 2010, apenas algumas semanas depois que a jovem completara 16 anos. Ele tinha 20 anos na época. Ela estava tendo problemas em casa com sua família conservadora e Tarjit acabou funcionando como uma válvula de escape durante o breve relacionamento.

Ele conheceu sua segunda vítima em uma loja de frango assado, e a terceira, com dificuldades de aprendizado, no site de namoro “Plenty of Fish”.